Les pommes contre l’obésité, c’est prouvé!

D’après une nouvelle étude scientifique américaine, la pomme aurait un bienfait incroyable!! Sa consommation quotidienne combat l’obésité.

On sait déjà que les pommes sont un Anti-cholestérol, antioxydantes, détox, bonnes pour la ligne mais ce qu’on ne savait pas c’est que les pommes sont un bon bouclier contre l’obésité. En effet, une récente étude publiée dans la revue médicale Food Chemistry affirme que les pommes ont comme vertus la lutte contre l’obésité. On doit ce nouveau bienfait prouvé aux fibres de ce fruit et aux polyphénols.

Selon les scientifiques, ce sont les Granny Smith qui seraient les plus efficaces. Pour constater ce résultat, les chercheurs de l’Université de Washington ont fait une expérience sur des souris, ils ont donné à des souris obèses des pommes Granny Smith. Par la suite, les scientifiques ont remarqué un changement au niveau de leur flore intestinale.

Voilà comment la consommation de pommes modifie la flore intestinale. C’est simple, les fibres de ce fruit demeurent intactes même après mastication et résistent à tout jusqu’ au côlon. A ce niveau, les fibres stimuler la production de bactéries intestinales ayant un bienfait sur la santé tel que la sensation de satiété ou même l’inflammation.

