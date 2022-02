Un moyen simple de vous éviter une crise cardiaque

D’après les résultats d’une récente étude, quatre hommes sur cinq pourraient éviter naturellement et simplement une crise cardiaque. La solution serait une combinaison entre tabac, alcool, alimentation et activités.

Vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits d’un mode de vie sain. Sachez qu’il a été prouvé qu’un mode de vie sain pourrait vous éviter la crise cardiaque. En effet, une récente analyse scientifique publiée dans le Journal de l’American College of Cardiology démontre que 80% des hommes pourraient passer à côté de la crise cardiaque grâce à l’absence de tabac dans leur vie, une diminution de la consommation d’alcool, d’un régime alimentaire équilibré et enfin à la pratique d’activités physiques.

Pour constater cela, les scientifiques ont suivi 20 721 hommes suédois jusqu’en 2009, âgés de 45 à 79 ans, qui ont rempli préalablement un questionnaire détaillé sur leur régime alimentaire et leurs modes de vie en 1997. L’échantillon sélectionné n’avait aucun antécédent de cancer, de maladie cardio-vasculaire, de diabète ou d’hypertension ou de cholestérol. A la fin de l’expérience, les chercheurs ont mesuré le tour de ventre de ces hommes et un deuxième questionnaire a été rempli.

Les scientifiques ont alors détecté un lien entre le risque moindre de la crise cardiaque et des comportements sain du quotidien à savoir l’arrêt de la cigarette, la minimisation de la consommation de l’alcool, la pratique d’exercice ou marche ou encore du vélo, l’alimentation équilibrée (poisson, fruits et légumes) et un tour de ventre de moins de 94 cm. Résultat, plus le comportement est sain plus le risque de crise cardiaque baisse.

