Regarder 24h du Mans Moto en direct live et voir arrivée en streaming vidéo

Regarder 24h du Mans Moto 2014 en direct live et voir arrivée en streaming vidéo > C’est bien ICI, que vous pouvez regarder les 24h du Mans Moto 2014 en direct live et voir l’arrivée en streaming vidéo.

La course des 24h du Mans Moto 2014 approche de son dénouement.

Et l’on vous conseille de regarder les 24h du Mans Moto 2014 en direct live sur Sport +, ou de voir l’arrivée en streaming vidéo sur internet.

Après un départ qui augurait du meilleur et des animations tout au long de ce week-end, avant et pendant la course, les 24h du Mans Moto 2014 sont prêts à rentrer dans l’histoire, pour la 37e année d’existence.

Les quelques dernières minutes et les derniers tours du circuit du Mans sont ainsi l’occasion de surveiller les derniers coups de guidon de l’équipe Kawazaki, qui aimerait bien s’imposer une nouvelle fois, après la victoire de l’an passé.

Déjà dans les premiers temps lors des essais d’avant-course, le ton était donné par Fabien Foret, qui voyait ses équipiers à quelques centièmes seulement derrière lui ; Gregory Leblanc et Mathieu Lagrive étaient autant de certitudes de victoire finale.

Comme chaque année maintenant, les 24h du Mans Moto sont spectaculaires une fois la nuit tombée ; ce week-end n’échappe pas à la règle, puisque l’on a vu de nombreuses chutes et de réelles surprises dans ces virages ou la visibilité est plus que mauvaise ; bonne pioche toutefois pour certains coureurs qui ont su en tirer avantage pour se rapprocher du podium final.

Vous pouvez regarder les 24h du Mans de Moto 2014 en direct live sur Sport +, dès 10 heures 45 ce dimanche 21 septembre.

Vous pouvez, si vous le préférez, CLIQUER ICI, pour voir l’arrivée des 24h du Mans Moto 2014 en streaming vidéo sur internet..