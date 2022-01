Voir le match PSG OL en Direct live et résumé vidéo en Streaming

La grosse affiche de la journée celle qui opposera le PSG à l’OL est à suivre ce soir à partir de 21h00 en direct sur Canal+, un match qui entre dans le cadre de la 6ème journée du championnat de France de football, un choc très attendu entre deux écoles du football français, un PSG -Lyon est toujours beau à regarder indépendamment de la situation des deux clubs ou de leur état de santé, le match demeure un sommet et un grand classique et qui sera retransmis en direct la télé sur Canal+dès 21h00 ou bien en Streaming sur internet.

Le choc de ce dimanche opposera le Paris Saint-Germain qui accueillera l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 6ème journée du championnat de France de football, un match à suivre en direct sur Canal+ à partir de 21h00.

Le PSG occupe actuellement la 5ème place au classement général et avec 9 points après 5 journées couplées de deux victoires et trois matches nuls, un bilan mitigé pour le double champion de France en titre deux années de suite. En effet, les hommes de Laurent Blanc restent sur un match nul à Rennes lors de la 5e journée et un match nul à Amsterdam contre l’Ajax en ligue des champions. Le club de la capitale tarde à retrouver son niveau habituel lorsqu’il écrasait tout sur son passage, c’est surtout à l’extérieur de que le PSG peine à s’imposer avec 4 nuls enregistrés en déplacement en autant de matches.

Du coté de Lyon, les hommes de Hubert Fournier alignent des performances en demi-teinte de puis le début de la saison avec 6 points seulement au compteur après 5 journées, les Gones ont enregistré deux victoires contre trois défaites, ajoutant à cela une défaite et une victoire en Europa League synonyme d’une terrible élimination de la compétition européenne par une modeste équipe roumaine à savoir FC Astra.

Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette restent sur une importante victoire contre Monaco lors de la 5e journée, une victoire qui a un tant soit peu rassuré les supporters lyonnais en attendant le match de ce soir qui s’annonce très difficile comme l’a annoncé Jean Michel Aulas qui avait déclaré qu’il serait difficile de battre un PSG bien supérieur à l’OL ce soir.

Le PSG a certes, de quoi faire peur, surtout lorsqu’il joue à domicile et devant ses supporters, les coéquipiers d’Ibrahimovic sont impériaux chez eux avec deux victoires en autant de matches sans le moindre but encaissé, (2-0) et (5-0) respectivement contre Bastia et Saint-Etienne.

Regarder le match PSG – Lyon en direct Streaming internet

Le PSG reçoit l’Olympique de Lyon ce soir à partir de 21h00 pour le compte de la 6ème journée du championnat de France de football, un match qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+ ou bien en Streaming internet, n’oubliez pas aussi de revenir ici même sur Tixup pour la vidéo du match, les buts et les meilleurs moments.

Partager : Twitter

Facebook