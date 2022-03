Les films d’action stimulent le grignotage et la prise de poids

Vous êtes du style à manger devant un bon film, quoi de mieux d’un bon plat de pop-corn ou des chips ou encore un gros sandwich pour passer une belle scène d’action et de suspense. Vous allez sûrement regretter vos petites habitudes quand vous regarderez la balance.

Tout le monde sait que regarder la télé incite les téléspectateurs à grignoter mais ce qu’on ne savait pas jusque-là est que le grignotage dépend du programme. Si l’on en croît les résultats d’une récente étude menée par des scientifiques américains, les films d’action (comme les films de Bruce Willis) stimulent plus le grignotage que les autres programmes.

Ainsi, d’après cette équipe de chercheurs américains de l’université Cornell, les films d’action favoriseraient la prise de poids. Pour tirer cette conclusion, l’équipe en question ont mené une petite expérience qui consiste à mettre 94 étudiants devant la télévision durant vingt minutes. Ces 94 étudiants ont été répartis en trois groupes, le premier a été invité à regarder le thriller « The Island » de Michael Bay, le deuxième à le regarder avec le son coupé et le troisième groupe à regarder le talk-show animé par le présentateur américain Charlie Rose.

En plus de la télévision, les 94 étudiants avaient près d’eux un bol de friandises, gâteaux, carottes et raisins. Après les 20 minutes, la quantité d’aliments ingérés a été estimée et convertie en calories. Le résultat indique qu’en moyenne ce sont 354 calories qui ont été consommées par chaque étudiant durant « The Island » avec le son, 314 durant « The Island » sans le son et 215 durant le talk-show.

