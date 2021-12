Réduisez votre risque d’avoir le cancer de la prostate en consommant des tomates

Voilà une bonne raison de consommer quotidiennement des tomates, cela vous concerne particulièrement Messieurs! En effet, la consommation quotidienne de tomates réduirait le risque de cancer de la prostate.

D’après une récente étude effectuée par les chercheurs britanniques des universités de Bristol, Cambridge et Oxford, la consommation de deux tomates chaque jour par les hommes diminuerait leur risque de cancer de la prostate. La réduction de ses risques serait de 20% selon cette analyse et les tomates peuvent être consommées quel que soit leur forme (salade, soupe ou encore sauce), l’effet sera en définitif le même. Voilà donc deux bonnes nouvelles, vous ne direz pas à dieu à votre pizza!

Si l’on en croît cette nouvelle étude, la réduction du risque sera encore plus grand, exactement de 25%, si la personne s’obstine à appliquer une règle simple que vous connaissez surement, celle des « cinq fruits et légumes par jour »!

Pour faire le lien entre la prostate et la consommation de tomates, les scientifiques ont suivi les habitudes alimentaires de 14000 hommes âgés de 50 à 69 ans. On les observant attentivement , ils ont décelé un rapport entre entre prostate et tomates en remarquant que les hommes « consommateurs de tomates » sont ceux qui présentent le moins de cancers de la prostate.

Partager : Twitter

Facebook