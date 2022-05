Caries: les Français sont inconscients de leurs impacts

D’après une enquête menée par l’Institut GFK pour Colgate, 92% des Français a déjà eu une carie et huit Français sur dix en ont eu plus d’une. Inconscients de l’enjeu, ils ne modifient rien de leurs habitudes.

Qu’est-ce qu’une carie?! Une carie est une détérioration des dents qui passe par différents stades. Si une carie n’est pas soignée correctement dès le début, elle se transforme en cavité, elle engendre alors des douleurs importantes, des problèmes de mastication ou encore des infections menaçant tout le corps.

Une écrasante majorité de Français ont déjà eu au moins une carie alors que huit Français sur dix ont eu plus d’une carie. Malgré cela, ils ne prêtent pas une grande attention aux conséquences des caries et sur effet négatif sur tout un organisme.

L’enquête réalisée par l’Institut GFK pour Colgate démontre que la majorité des Français(à 78 %) connaissent l’impact d’une carie sur la santé , 51 % des Français jugent que toute personne devra forcément avoir une carie dans sa vie et pire encore le même pourcentage avoue ne pas avoir changé leurs habitudes après une carie (62 % sont ceux de 18-34 ans).

Le Docteur Sophie Dartevelle, présidente de l’UFSBD et membre du chapitre francophone de l’Alliance précise qu’une carie peut être évitée dans la vie, il faut simplement suivre à la lettre quelques gestes d’hygiène au quotidien et il faut s’y prendre tôt et bien si une carie apparaît.