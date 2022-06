Comportement alimentaire pendant l’été

Si vous pensez que vous manger léger en été alors sachez que ce n’est pas le cas. D’ailleurs, un Français sur deux a le sentiment de trop manger durant cette saison. Il faut trouver un équilibre entre se faire plaisir en mangeant et manger léger!

Pendant cette saison de chaleur, il est toujours recommandé de consommer du poisson grillé, des salades et des sorbets assez légers. C’est le meilleur repas pour une telle saison mais attention, les sauces accompagnant vos plats peuvent être lourdes tout comme certaines glaces comme celle au chocolat. Donc essayez de vous priver de ce côté là.

Une étude Ifop/UPSA montre que 47% des Français ont le sentiment de trop manger durant les vacances d’été. Eh bien c’est le cas! En effet, comme l’explique le Dr Pierre Azam, après avoir passé quelques mois fermées chez-soi, les personnes tendent à reprendre une vie sociale durant la période de vacances. En ce sens, pendant, les repas, c’est le rassemblement et donc une abondance de nourriture. Comme on est toujours tenté de manger pour se faire plaisir, on tombe dans l’excès. Donc, l’été rimerait avec le relâchement du point de vue du comportement alimentaire.

Si vous pensez que vous mangez plus léger en accumulant les barbecues, en consommant des salades riches mayonnaise et même l’alcool alors sachez que c’est tout le contraire.