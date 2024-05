Surpoids – obésité: un constat alarmant à l’échelle mondiale

De plus en plus de personnes souffrent d’obésité ou de surpoids au niveau Mondial. Des scientifiques font part d’un chiffre alarmant, en effet, 2,1 milliards de personnes seraient touchées par ce fléau soit près de 30% de la population mondiale.

Une équipe de scientifiques de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, qui dépend de l’Université de Washington, a mené une étude en se référant aux données provenant de 188 pays entre 1980 et 2013. Il s’agirait de ce fait de l’analyse la plus complète sur le surpoids et l’obésité , elle a été publiée dans la revue médicale Lancet.

Concernant l’obésité, les chercheurs remarquent que c’est aux Etats-Unis que les taux sont les plus élevés avec 13% de la population. Ils constatent que les femmes les plus obèses se trouvent en Egypte, en Arabie saoudite, à Oman, au Honduras et à Bahreïn. Alors que les hommes les plus obèses se trouvent en Nouvelle-Zélande, à Bahreïn, au Koweït, en Arabie saoudite et aux Etats-Unis.

Les pays les plus touchés par ce fléau sont l’Allemagne, Brésil, Chine, Etats-Unis, Egypte, Inde, Indonésie, Mexique, Pakistan et la Russie. Les scientifiques soulignent tout de même que les deux tiers de la population obèse habitent actuellement dans les pays en développement.

Ils attirent l’attention également sur le fait que ce sont les jeunes qui deviennent de plus en plus touchés et de plus en plus tôt. L’obésité est en augmentation de presque 50% chez les enfants et les adolescents.

