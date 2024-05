Pas de divorce pour Chris Martin et Gwyneth Paltrow?!

Franchement on comprend plus rien de la relation entre Chris Martin et sa femme! D’après Grazia UK, le chanteur ne serait pas prêt à renoncer à Gwyneth Paltrow et tenterait même de résoudre leurs problèmes.

On ne sait plus si Chris Martin et Gwyneth Paltrow sont séparés ou s’ils envisagent de renouer. A vrai dire, on n’a jamais trop compris leur histoire! Ils s’aiment mais s’engueulent à longueur de journée, séparés, ils s’entendent à merveille et ne se chamaillent plus. Il annonce un divorce puis partent en voyage en famille.

Officiellement séparés, l’actrice porte toujours son alliance et quand elle l’enlève et semble montrer qu’elle tourne la page, on les voit sortir ensemble et plus proche que jamais.

Enfin, on est complètement perdu mais notre intuition est que ce couple n’a pas vraiment l’intention de divorcer car ils s’aiment toujours et que cette période est une crise passagère. D’ailleurs, il semblerait que nous sommes sur la bonne piste!

Il semblerait que le chanteur fait marcha arrière. En effet, Chris est conscient que le divorce sera la fin de tout et il perdra celle qu’il aime toujours, c’est pourquoi, il aurait décidé de faire des efforts pour tout réparer au sein de son couple et ne pas renoncer à sa femme qui vit encore avec lui.