La zen attitude de Kim Kardashian avant le mariage

Contrairement à ce qu’on imaginait, Kim Kardashian était une mariée pas comme les autres!! En effet, son coiffeur assure qu’elle était loin d’être stressé comme toutes les mariées.

Depuis le 24 mai, on ne parle que du mariage de Kim Kardashian et de Kanye West! Samedi dernier la belle brune s’est faite passer la bague au doigt par le père de sa fille North West. Une grande journée qu’elle prépare depuis des mois.

En tant qu’un des plus grands mariages people, on imaginait que Kim Kardashian serait morte de stress ou au moins un peu stressé vu tout le mal qu’elle s’est donné pour vivre le plus beau jour de sa vie! Seulement on était loin d’imaginait qu’on pouvait se tromper autant sur la future mariée.

Effectivement, la fille de Chris Jenner était particulièrement calme et d’ailleurs Philip Wolff, son coiffeur, l’a confié à E!News en précisant qu’elle était confiante, excitée mais pas du tout nerveuse! On croirait presque qu’il ne parle pas de Kim!

Bon, il faut dire que Kim s’est très bien préparée pour ce mariage, mise en beauté, régime, l’étude de tous les détails et savait que ce qui lui échappait, son homme allait très bien s’en occuper. Donc, elle n’avait rien à craindre. En plus, Kim s’est bien ce qu’ il l’attend vu que ce n’est pas son premier mariage. Son union avec Kanye West est son troisième mariage, cela pourrait expliquer son calme.

