Le vin rouge, un bouclier contre les caries

L’effet de prévention du vin rouge en rapport avec les maladies cardiovasculaires est déjà connu. Mais, on était loin d’imaginer qu’il serait une forme de bouclier contre les caries.

D’après une nouvelle étude scientifique Espagnole, le vin rouge , grâce aux polyphénols qu’il contient, serait le meilleur ami de la santé dentaire! En effet, il serait une des meilleurs protections contre les caries.

Mais son rôle ne s’arrête pas là! Le vin rouge protégerait également contre l’inflammation de la gencive, la gingivite, ou encore de la perte de dents. L’analyse publiée dans la revue spécialisée Journal of Agricultural and Food Chemistry met en évidence tous les bienfaits du vin rouge sur la santé dentaire.

Pour arriver à ce résultat, des scientifiques de l’Université de Madrid en Espagne ont cultivé des bactéries qui sont à l’origine des maladies dentaires sous forme de biofilm. Dans une seconde étape, les biofilms ont été insérées quelques minutes dans divers liquides comme le vin rouge, le vin rouge sans alcool, le vin rouge enrichi à l’extrait de pépins de raisin, de l’eau et de l’éthanol à 12% et dans une troisième étape, ils ont observé et noté la vitesse de destruction de ces bactéries plongées dans les divers liquides en les comparant.

Résultat: Les liquides comme le vin rouge avec ou sans alcool et le vin avec de l’extrait de pépins de raisin ont été les plus rapides dans la destruction des bactéries. Il reste encore à effectuer des tests cliniques à grande échelle.

J’aime ça : J’aime chargement…