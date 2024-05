Un premier bébé pour Christina Ricci

On ne peut que dire félicitation à Christina Ricci et son mari James Heerdegen! Le couple accueillera bientôt leur premier enfant. Le petit ventre de l’actrice n’a pas échappé aux yeux des photographes.

Après avoir rencontré sur âme-sœur sur le plateau de la série Pan Am en 2011 et avoir officialisé leur relation en 2012 et s’être mariés en 2013, Il ne manquait plus qu’un enfant pour venir combler de bonheur Christina Ricci et James Heerdegen. Voilà c’est fait!!

On apprend malheureusement la nouvelle un peu tard car en avril dernier, la star de La famille Adams avait publié un selfie sur Twitter seulement, on avait pas fait attention à l’apparition d’un minuscule ventre. Mieux vaut tard que jamais, voilà qu’on découvre qu’à 34 ans, l’actrice de Casper est bel et bien enceinte et celle-ci nous l’a bien montré à l’aéroport de Los Angeles alors qu’elle portait une tunique large digne d’une femme enceinte.

Alors qu’elle pensait que son mariage serait le plus beau moment de sa vie, Christina Ricci semble s’être aperçu que le jour J n’est pas le seul jour de bonheur et que chaque jour de sa période de grossesse sera un bonheur.