Nabilla marque de nouveau son territoire

Après une courte rupture, Nabilla et Thomas se sont retrouvés et s’aiment bien plus qu’avant. La belle brune a donc décidé de le faire savoir et de bien préciser la chose, Thomas est toujours à elle!!

Il n’y a pas longtemps, Nabilla a fait fausse route en tenant des propos sur son couple que son compagnon n’a pas du tout supporter. Très affecté, il a décidé de la quitter tout simplement, la laissant complètement perdue dans ses mots.

Seulement, le candidat de Secret Story a décidé un mois après d’écouter son coeur en pardonnant la jeune femme. Il avait d’ailleurs fait part de ce choix à Public.

Enfin, le couple est de nouveau très complice et a profité de bons moments au Festival de Cannes qui les a accueilli chaleureusement. Cela a été pour eux une bonne occasion de se retrouver comme avant. Ainsi, Nabilla a décidé de prouver que son couple remarche très bien en postant des photos d’elle et de son Thomas. Une manière stricte de faire taire les rumeurs et de décourager celles qui pensaient s’approcher de trop près de son chéri.

