Blessée gravement au genou, Axelle Red annule son concert

Les fans d’ Axelle Red sont surement très déçus de ne pas pouvoir assister au concert de leur idole qui a dû l’annuler en raison d’une mauvaise chute.

Les fans d’Axelle Red qui étaient aux anges d’assister à son concert qui était prévu pour samedi soir au Lotto Arena d’Anvers sont forcément dégoûté après avoir appris l’annulation du concert.

Cette annulation surprise a pour origine une mauvaise chute de la chanteuse qui ne pouvait pas monter sur scène. C’est le quotidien flamand Het Nieuwsblad qui a rapporté cette terrible nouvelle.

En plus des organisateurs du spectacle, Axelle Red a elle même confirmé sur son compte facebook, son absence sur scène en raison d’une blessure grave au genou. On a appris qu’il s’agit d’une déchirure des ligaments croisés et du ménisque.

Cependant, les fans n’ont pas eu à s’inquiéter pour la somme déboursée pour l’achat du billet du concert puisque les organisateurs du spectacle ont assuré que tous les billets vendus seraient remboursés. En attendant le prochain concert dont la date est fixée au 31 août, on souhaite bon rétablissement à Axelle.