Pas de septième pour Angelina Jolie et Brad Pitt

La vie de Brad Pitt et Angelina Jolie nous intéresse beaucoup! En plus d’être le couple le plus glamour d’Hollywood, ils sont de très bons parents. Nous pensions que le septième enfant était en route mais il n’en n’est rien…

Alors qu’on attendait tous l’annonce de la date de mariage de Brad Pitt et d’Angelina Jolie, qui sont fiancés depuis 2012, nous nous sommes retrouvé à suivre certaines rumeurs avançant que la future mariée et son fiancé désireraient avoir une septième enfant.

Mais comme la santé d’Angelina ne le lui permet pas une autre grossesse ou plutôt serait un danger pour sa santé, les rumeurs stipulaient que le couple aurait décidé au pire des cas d’avoir recours à une mère porteuse ou même une adoption .

Il semble que ses rumeurs ne sont qu’un petit piège afin d’oublier un peu l’histoire du mariage qui est très attendu. En effet, toutes les rumeurs sont fausses et c’est l’actrice elle même qui a affirmé ne pas vouloir plus d’enfant et que Brad et elle ont décidé de s’arrêter à six enfants.

J’aime ça : J’aime chargement…