Cancer de la prostate: les chiens meilleurs que les scientifiques…

Une étude Italienne révélée récemment expose l’efficacité élevée des chiens dans la détection de la prostate. Une efficacité supérieure à celle des scientifiques. Une nouvelle incroyable non!! Mais qui est prouvée!

Cette analyse menée par des chercheurs italiens, qui est un peu surprenante, montre que les chiens sont bel et bien des détecteurs de prostate et les scientifiques ont même prouvé que ces animaux ont pu repérer ce genre de cancer dans 98% via leur odorat alors que les tests cliniques ne le détectent que dans 80% des cas.

Si l’idée d’associer nos fidèles amis canins à la prostate vous semble nouvelle alors vous êtes loin du compte car le docteur Olivier Cussenot avait déjà pensé à dépister ce genre de cancer grâce aux chiens dès 2008. Cependant, à cette période le pourcentage du repérage des chiens était similaire à celui des tests.

L’insuffisance à l’époque était que l’échantillon sélectionné était composé d’ uniquement quarante personnes. D’une année à l’autre , les rapports des chercheurs ont démontré la supériorité de l’efficacité des chiens grâce à l’odorat et ce concernant le dépistage du cancer de la vessie, des poumons ou encore des intestins.

Mais cette récente étude s’est appuyée sur 667 personnes dont une partie est constitué de personnes saines et une autre incluant des individus présentant des risques de tumeur cancéreuses ou étant atteint d’un cancer métastasé. Les chiens ont repéré dans la plupart des cas les échantillons d’urines des personnes malades!

J’aime ça : J’aime chargement…