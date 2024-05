Santé bucco-dentaire: tout ce qu’il y a à savoir

Entretenir ses dents n’est pas un choix mais une obligation à moins que vous aimez aller chez le dentiste et vivre quelques moments atroces. Si ce n’est pas le cas quelques informations en plus de quelques gestes simples pourraient vous éviter le dentiste.

Vous ne pourrez pas le fuir éternellement car il est impératif d’ y aller une fois par an et deux fois par an pour ceux qui ont des problèmes particuliers de santé générale.

Nous pensons tous que le chewing-gum et les bonbons sont à l’origine des caries, eh bien cela est faux car le chewing-gum s’il est sans sucre n’a aucun effet négatif! Par contre, les bonbons, quant à eux, sont nocifs. En effet, des bactéries présentes dans la bouche se nourrirent des sucres, les synthétisent et libèrent des acides qui produisent des micro-trous à la surface de l’émail.

Pour ceux qui ne savent pas encore, sachez que la mauvaise haleine est la preuve d’une mauvaise hygiène, cela est prouvé à 80%. D’ailleurs, les caries sont en quelque sorte responsable de la mauvaise haleine.

Passons au nettoyage, il n’est pas nécessaire de se brosser les dents après chaque repas ni d’utiliser forcément du dentifrice. Effectivement, il suffit de bien se brosser les dents deux fois par jour, le matin et le soir, en utilisant le soir un fil dentaire afin de supprimer ce qui pourrait se trouver encore entre les dents. Quant à l’utilisation du dentifrice, elle n’est pas obligatoire car le mouvement mécanique des poils de la brosse élimine à lui seul la plaque dentaire mais le dentifrice renforce cette action.

