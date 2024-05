Beyoncé et Solange de nouveau les parfaites soeurs

Après l’altercation entre le mari de Beyoncé et sa soeur, il semble que la tempête est passée. Nous ne savons pas si le problème s’est dissipé réellement et naturellement ou c’est une forme de supercherie pour faire disparaître le scandale.

Que s’est-il vraiment passé entre Jay-Z et Solange pour que cette dernière se jette sur lui comme une folle sous les yeux de sa soeur, nul ne le sait! Les faits se sont passés dans un ascenseur et la video de surveillance enregistrant l’altercation entre Solange et Jay-Z a été dévoilée par le site TMZ.

La scène a fait naître un grand scandale et les spéculations sur les raisons de cette dispute se sont accumulées alors que les stars ont gardé un total silence. Après quelque temps, elles se sont enfin exprimées par le biais d’un communiqué en stipulant que toutes les familles ont des problèmes et que leur famille ne fait pas l’exception et elles ont souligné que cette histoire était du passé et que tout est rentrée dans l’ordre depuis.

Miraculeusement, les photos que Solange a supprimé de sa soeur et de son mari ont été remplacé par d’autres photos et les deux soeurs s’affichent de nouveau ensemble et paraissent très unies et heureuses. On se demande si cette altercation a été très vite oubliée ou que cette réconciliation a été faite en raison du scandale produit par la réaction de Solange Knowles.

