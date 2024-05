Le mariage de Kim Kardashian et Kanye West: France ou Italie?

Il semble que d’ici samedi, nous allons évoquer tous les jours le mariage de Kim Kardashian et Kanye West. En effet, à moins d’une semaine, les rumeurs sont toujours d’actualité.

On ne fait que parler d’un des mariages les plus attendus. En effet, jusqu’à présent le mystère plane sur l’union de Kim Kardashian et de Kanye West.

Les premières rumeurs assuraient un mariage au château de Versailles mais comme il leur est impossible de s’unir en France en raison de la loi mise en place, le couple devait choisir une autre destination pour se dire Oui.

Récemment, des bruits courent sur une cérémonie à l’Italienne! Effectivement, il semblerait que les parents de North West envisageraient de se marier en Italie, un pays qu’aime particulièrement le rappeur.

Mais, cette piste ne s’avère pas totalement correcte vu que le quotidien italien La Nazione assure que Kim et Kanye se marieront bien en France et feront la fête en Italie. Une indication qui contredit une autre version qui stipule que le couple s’unira en Italie mais organisera un dîner avec leurs invités en France.

Bon pour l’instant rien n’est sûr à part la date du mariage qui est fixée pour le samedi 24 mai.