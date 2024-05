Première mesure prise par Ashton Kutcher en tant que futur papa

C’est une mode en ce moment d’acheter une maison pour sa fiancée! Tout comme George Clooney, Ashton Kutcher a pensé au bien-être de sa fiancée enceinte. Mais, contrairement à George, il s’est très vite débrouillé pour trouver la maison qui accueillera sa petite famille.

L’arrivée d’un bébé au sein du couple d’Ashton Kutcher et de Mila Kunis va tout bouleverser. Le jeune acteur heureux de la grossesse de sa fiancée, prend son rôle de futur papa très au sérieux. Dans cette perspective, la première mesure prise par le fiancé de Mila Kunis est d’assurer le bien-être de sa future femme et de son bébé.

Ashton a estimé que sa maison actuelle n’est pas faite pour accueillir sa nouvelle petite famille, c’est pourquoi, il a décidé de vendre cette garçonnière pour acheter une belle maison digne de sa femme et de son bébé.

D’ailleurs, il n’a pas tardé à le faire vu qu’il a rapidement vendu son ancienne maison de Bervely Hills à 12 millions de dollars et a acheté à la place une superbe maison à 10 millions de dollars. Ainsi, l’acteur a fait d’une pierre deux coups! D’un côté, Mila est heureuse et cette maison convient parfaitement à leur enfant et d’un autre côté il a gagné 2 millions de dollars dans cette transaction.

