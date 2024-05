Dépression: un fléau chez les adolescents

L’organisation Mondiale de Santé a attiré l’attention dans son rapport sur la santé des ados sur l’effet de la dépression chez les adolescents.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les principaux facteurs de maladies des adolescents et a indiqué que la dépression est la première cause de maladie et de handicap chez les garçons et filles d’une tranche d’âge de 10 à 19 ans, les accidents de la route en deuxième place.

Une place occupée également par le Sida qui devance le facteur suicide toujours concernant un intervalle d’âge entre 10 et 19 ans. Les résultats de l’Organisation Mondiale de Santé sont des résultats tirés d’une l’observation mondiale. L’Organisation met également en évidence la possible interaction entre les facteurs. En effet, un facteur peut en entraîner un autre encore plus grave.

Une première pour l’Organisation qui n’a pas l’habitude d’évoquer la santé mentale mais vu le danger existant et remarqué, elle a décidé d’aborder dans ce rapport ce sujet.

L’OMS tente d’inciter les personnes à prendre conscience de ce genre de facteurs et maladies afin de pouvoir les prévenir. D’ailleurs, l’Organisation a souligné le fait que la moitié des personnes qui développent des troubles mentaux présentent leurs premiers symptômes avant l’âge de 14 ans.

