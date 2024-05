Chris Martin divorcé, il semble se consoler dans les bras d’Alexa Chung

Après une apparition commune dans un bar de New York, Chris Martin et Alexa Chung n’ont pas été épargnés par des rumeurs assurant une relation amoureuse même si l’agent du chanteur dément cette liaison.

C’était début mai que l’ex mari de Gwyneth Paltrow a été aperçu en compagnie de l’animatrice de télé, Alexa Chung, dans un restaurant new-yorkais. Depuis, les rumeurs se déchaînent sur le chanteur et la présentatrice d’autant plus qu’un témoin a confié au magazine Heat que Chris et la jeune femme de 30 ans étaient très proches lors de ce rendez-vous.

Or, le leader du groupe Coldplay a fait part d’une tout autre version en faisant savoir par son agent que cette sortie était amicale et que la description faite par ce témoin était totalement erronée.

L’agent a d’ailleurs certifié à travers le magazine Us Weekly qu’il n’y a aucune liaison entre Chris Martin et Alexa Chung. Mais, la personne présente dans le même restaurant ce soir là et à qui Chris et Alexa ont demandé de garder un oeil sur leurs sacs pendant qu’ils fument dehors, juge que c’était tout d’un rendez-vous galant. Affaire à suivre…