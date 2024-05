Qui aime bien châtie bien: le cas de Rihanna et Drake

Entre Rihanna et Drake, il y a toujours eu des hauts et des bas mais là le couple est plutôt au niveau des bas. Il semblerait qu’ils auraient mis un terme à leur relation.

C’est toujours compliqué entre Rihanna et Drake! Après s’être autant cherché, le couple s’était enfin retrouvé. Trois longs et beaux mois se sont écoulés et voilà qu’une nouvelle dispute éclate. A l’issue de celle-ci, Rihanna et Drake ont décidé de rompre à en croire Us Weekly.

Une source proche du couple a confié au magazine que le problème entre Drake et Rihanna est l’amour excessif que porte le rappeur pour sa belle. La source avoue néanmoins que ce genre de dispute peut vite s’arranger et que cette rupture est sûrement passagère.

Même si certains pensent que cette rupture pourrait être liée à la présumée infidélité de Drake, nous pensons que ce n’est pas le cas et qu’elle est plutôt liée au fait que Drake a un peu trop délaissé Rihanna en raison de sa carrière.

Le rappeur est en ce moment en pleine tournée européenne donc n’a pas beaucoup de temps pour lui ni pour son couple. Un emploi de temps que n’apprécie pas Rihanna qui veut être la priorité de Drake, or ce dernier semble passer sa carrière avant tout pour l’instant. On verra la suite….