James Packer et David Gyngell dans street fighter à cause de Miranda Kerr

Ne sous-estimez pas l’effet de Miranda Kerr qui peut être dévastateur caché derrière ce visage angélique. Deux hommes se sont bagarrés en pleine rue à Sidney à cause de ce mannequin mais pas pour la raison que vous imaginez…..

Après avoir conseiller à son amie de quitter son compagnon s’il ne la demande pas en mariage, la réputation de briseuse de couple de Miranda Kerr ne fait que s’intensifier. Effectivement, le mannequin aurait récemment brisé un couple, il s’agit de celui de James Packer.

Cet homme d’affaire australien âgé de 46 ans aurait quitté sa femme pour être avec la belle Miranda Kerr âgée de 31 ans. Un comportement que ne supporte pas du tout l’ami d’enfance de James.

David Gyngell aurait décidé de faire part de son mécontentement à son meilleur ami, seulement, le concerné n’a pas du apprécié la remarque de David et les choses ont vite pris de l’ampleur.

Ainsi, David Gyngell a vraisemblablement perdu son sang-froid et a frappé James. Une bagarre en pleine rue de Sidney!! Les deux hommes ont été séparés par un vigile.

Résultat, chacun a dû payé une amende de 500 dollars chacun soit 365 euros en plus d’une belle publicité sur le net car les photographes n’ont pas raté la scène. Ils espéraient voir Miranda et James et ont eu droit à une belle bagarre! C’est mieux que rien!