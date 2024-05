Kim Kardashian partage ses moments intimes

Kim semble avoir toujours du temps pour partager sur Instagram les détails de sa vie. Cette fois, la belle brune a partagé les premiers mots de sa petite fierté North West alors qu’elle n’a toujours pas encore fêté ses un an.

Le mariage de Kim Kardashian et de Kanye West approche à grands pas et la future mariée ne trouve mieux à faire que de partagé sur Instagram des petits moments intimes. Mais, il faut dire qu’elle est tellement habituée qu’elle ne peut plus s’en passé!

Ainsi, on a eu droit en plus des préparatifs du mariage tout en blanc de la robe aux fleurs, au premier mot de sa fille North West qui dit « Dada » au début de la vidéo publiée par sa maman! Très vague, c’est tout de même la petite voix de North qui fêtera ses un an en juin.

Mais la petite ne prononce pas que ce mot , elle appelle également sa maman. Une vraie fierté pour Kim Kardashian qui estime que sa fille a totalement changé sa vie et que le sentiment d’être mère est le plus beau sentiment que peut ressentir une personne.