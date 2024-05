L’alcool tue de plus en plus et les hommes sont plus concernés

L’alcool est un fléau responsable de 3,3 millions de décès par an soit 5,9% du total des morts. Touchant essentiellement les hommes, sa consommation se manifeste le plus en Europe.

L’alcool menace l’être humain, en effet, il est l’une des causes les plus répandues de décès dans le monde et surtout en Europe, y compris en Suisse. Il est également le générateur de 200 maladies. C’est de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui évoque le lien entre la consommation de l’alcool et ce nombre colossale de maladies.

L’organisation a tenu à exposer un chiffre alarmant au sein de son rapport publié à Genève. Le chiffre en question est celui de la consommation mondiale d’alcool pur par personne âgée de plus de 15 ans en 2012 et il est de 6,2 litres. En considérant que de la population âgée de plus de 15 ans consomme de l’alcool, et c’est le cas, la consommation moyenne est de 17 litres par année par personne buvant de l’alcool.

Une constatation choquante pour OMS qui anticipe une amplification de ce phénomène dans les années à venir sachant que les hommes sont d’autant plus concernés que les femmes. En effet, sur le pourcentage de décès cité, 7,6% sont associés aux hommes et 4% aux femmes.

J’aime ça : J’aime chargement…