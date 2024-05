Le danger de l’inactivité physique

Après la lecture de cet article, votre relation avec les activités physiques va être chamboulée! Sachez déjà qu’à l’échelle mondiale, ce sont plus de 3 millions de personnes chaque année qui décèdent en raison d’une maladie liée à un manque d’exercice.

Le manque d’exercice en plus de l’amplification des comportements sédentaires au travail ou chez soi, ont un effet considérablement négatif sur l’organisme.

En effet, le Pr François Carré, médecin du sport et cardiologue au CHU de Rennes explique que l’inactivité engendre une décélération dans l’activité des cellules de nos organes qui s’encrassent de plus en plus faisant naître l’inflammation et le stress oxydatif qui sont des facteurs à l’origine d’un vieillissement prématuré des cellules. Il ajoute que les vaisseaux vont de moins en moins se dilater ce qui minimise l’arrivée du sang et d’oxygène aux organes.

Ainsi, vous l’avez compris, l’activité physique est essentielle! D’ailleurs, 30 minutes par jour suffisent amplement pour préserver la puissance et la vitalité de votre coeur en plus que la force musculaire dont vous serez doté. Il est nul utile de vous rappeler que l’activité physique est favorable à la tension artérielle, le cholestérol et le poids.

