Tout ce qu’il y a à savoir sur l’allaitement

Vous êtes maman pour la première fois ou vous vous posez toujours des questions sur l’allaitement, ça tombe bien! Nous vous proposons quelques éléments de réponse à certaines de vos préoccupations.

Certaines mamans se demandent quel est le moment propice pour donner le sein la toute première fois, sachez que selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le bébé doit être nourri dans les deux heures qui suivent la naissance. D’ailleurs le fait que le bébé s’attaque au sein très vite favorise une montée de lait précoce.

Pour celles qui se demandent combien de fois par jour doivent-elles donner le sein à leur enfant, sachez qu’il est recommandé de donner le sein autant que le bébé le demande. Cette recommandation peut paraître contradictoire avec celles données par les pédiatres qui demandent un repos de 2h entre les tétées mais on n’en est plus là aujourd’hui. En effet, le bébé doit être bien nourri donc pas de fixation de limites dans les tétées et leur durée et rappelez-vous qu’en plus de satisfaire les besoins de votre enfant, vous favoriserez la quantité de votre lait dès les premiers jours.

D’autres femmes sont préoccupées par leur quantité de lait. Afin de savoir si vous avez assez de lait et que vous nourrissez donc bien votre enfant sachez qu’il y a deux indicateurs pour en être sûre. La prise de poids du bébé et ses couches! Catherine Vericel,sage-femme, explique qu’à partir du cinquième jour, un bébé allaité doit faire six changes mouillés par 24 heures, en disant mouillé c’est l’équivalent de 4 à 5 cuillerées à soupe d’eau versées sur une couche. Elle ajoute que les selles se font trois fois minimum par 24 heures et assez grandes « comme la paume de la main » elle précise.

