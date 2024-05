Un deuxième enfant pour Pink et Carey Hart

La petite famille de Pink et Carey Hart s’agrandit. Après la petite Willow, le couple attendrait un autre enfant. A trois ans, Willow va avoir une petite soeur ou un petit frère.

Une bonne grande nouvelle que son agent ne confirme pas jusqu’à maintenant. Pourtant, le désir de Pink est connu de tous! La chanteuse a toujours voulu fonder une grande famille avec cinq enfants. Donc, un jour ou l’autre on allait apprendre l’arrivée du deuxième enfant.

D’autant plus que le petit ventre de la star est quelque peu visible, donc on n’a pas vraiment besoin de preuves supplémentaires, les dires du magazine américain Ok! et les quelques photos suffisent amplement.

Pink a confié qu’elle aimait le bonheur que procure la maternité et son envie d’y regoûté et surtout de donner un frère ou une soeur à sa fille pour qu’elle ne se sentent pas seule en grandissant. Mais si la chanteuse réalise ses souhaits, la petite Willow ne sera pas du tout seule avec quatre autres enfants!