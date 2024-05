Soyez prudent lorsqu’il s’agit de parler de poids avec vos enfants

La vigilance est recommandée lorsqu’il s’agit de parler avec vos enfants sur leur corpulence car vos remarques peuvent être négatives et favoriser les risques d’obésité de votre enfant.

Des critiques négatives faites à un enfant demeurent ancrer en lui au cours des années et affectent donc également son avenir. Parmi ses critiques on retrouve celles liées au poids, même si des fois elles sont uniquement le fruit d’une plaisanterie.

Parler alimentation avec ses enfants

Ces dernières impactent considérablement l’enfant et comme elles laissent des traces au fil des années, elles se transforment en une réalité inévitable et l’enfant peut devenir obèse à l’âge adulte. Effectivement, ce mal-être né chez l’enfant à partir de la combinaison de stress et moqueries engendre un dysfonctionnement dans le comportement alimentaire quelques années après.

C’est une question à laquelle s’est intéressée Janet Tomiyama, professeur de psychologie à l’université de Californie, à Los Angeles. En se penchant sur l’analyse de 2 300 filles durant 9 ans. Elle a constaté que que celles qui ont été critiquées ou ont fait l’objet de moqueries étaient, 1.6 fois plus exposées au risque d’obésité à 19 ans lorsqu’il s’agit des critiques émises par la famille et de 1.4 lorsqu’il s’agit des critiques venant de l’extérieur du cercle familial, que les filles qui n’ont reçu aucune remarque.

J’aime ça : J’aime chargement…