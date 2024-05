Hérissée par les fausses rumeurs, Kim Kardashian s’exprime enfin sur son mariage

Le mariage de Kanye West et Kim Kardashian fait beaucoup parler de lui récemment. La date du mariage approche à grands pas et les rumeurs s’activent de plus en plus. Chose que Kim n’apprécie pas du tout surtout qu’ il y a plus de faux que de vrai.

Kim Kardashian n’en peut plus des bruits qui courent sur son mariage avec Kanye West. Agacée, la belle brune décide de s’exprimer sur Twitter afin de trier le faux du vrai!

Les rumeurs évoquaient un mariage secret avant celui qui doit se dérouler en France, une solution qu’ a trouvé Kim Kardashian et Kanye West pour contourner la législation française. Eh bien, il n’en est rien!! Kim a affirmé qu’elle et sont rappeur ne sont toujours pas mariés et qu’il n’y a jamais eu de mariage secret. Le mariage donc aura bien lieu le 24 mai en France.