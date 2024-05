Le mariage de Brad et Angelina aura lieu, l’actrice le confirme

Les fans du couple Angelina Jolie et Brad Pitt commencent à inquiéter! Si vous en faites partie alors rassurez-vous, le mariage aura bien lieu! C’est même Angelina Jolie qui l’a confirmé personnellement!

Cela fait longtemps que Brad Pitt et Angelina Jolie sont fiancés, assez longtemps pour que les fans se demandent si le mariage aura lieu un jour. Mais l’actrice a tenu à rassurer tous ceux qui s’intéressent à son couple en attestant personnellement que son fiancé et elle comptent toujours s’unir.

Il faut dire que pour organiser un mariage, il faut avoir du temps! Chose que le couple le plus glamour d’Hollywood n’a pas! En effet, Angelina Jolie a été très occupée par son retour sur les écrans en endossant le rôle de la méchante sorcière dans Maléfique, un film au sein duquel à participer ses enfants. En effet, Vivienne âgée de 5 ans a interprété le rôle d’Aurore enfant et Pax 10 ans et Zahara 9 ans ont fait de la figuration.

De plus, la belle brune est récemment occupée par un nouveau film dont elle écrit le scénario et qui la réunira encore une fois à l’écran avec son fiancé. 10 ans après Mr And Mrs Smith, Brad et Angelina partageront l’affiche.

Donc, le manque de temps est bien visible et le retard est bien justifié. Espérons que le couple se trouve très vite un peu de temps pour s’unir.