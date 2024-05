Vente de Virgin Mobile: SFR et Bouygues Telecom dans la course

Dans un contexte économique incertain et fortement concurrentiel, le premier opérateur virtuel Virgin Mobile n’a pas d’autres choix que de trouver un allié ou d’être racheté par un opérateur plus fort.

Virgin Mobile sait très bien qu’il ne fait pas le poids face à cette lutte acharnée entre opérateurs c’est pourquoi le MVNO a tenté de trouver la solution pour survivre dans ce monde de télécoms.

Son choix se porte sur une probable vente et SFR et Bouygues Telecom sont déjà sur le coup! En effet, les deux opérateurs seraient intéressés par le MVNO Virgin Mobile avec ses 1,67 million de clients.

Des analystes financiers indiquent que Virgin Mobile demanderait une somme comprise entre 150 et 300 millions d’euros. Une somme à priori motivante pour SFR et Bouygues Telecom contrairement à Orange qui ne semble pas porter d’attention sur cette question enfin pour l’instant et Free Mobile ne serait pas intéressé du tout en raison du coût élevé du dossier.

Donc, la course opposerait SFR à Bouygues Telecom à moins que Orange décide d’entrer en course augmentant ainsi l’intérêt de cet achat. La guerre des prix ne cessera jamais entre les opérateurs.

