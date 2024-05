Gwyneth Paltrow et Chris Martin séparés….Vraiment?!

On ne comprend plus rien dans le couple de Gwyneth Paltrow et Chris Martin. Alors qu’ils se sont récemment séparés, ils passent beaucoup de temps ensemble et semblent très proches.

Gwyneth Paltrow et Chris Martin semblent ne plus savoir ce qu’ils font ou jouent tout simplement avec leurs fans. Récemment, le couple les a choqué avec l’annonce de leur rupture après 10 longues années de mariage.

Un choc qui a été amplifié par les vacances aux Bahamas tout à fait normales en famille peu avant cette rupture officielle et d’ailleurs vu la complicité des deux ex-tourtereaux personne n’aurait pu présager cette rupture.

Mais l’ex-couple se retrouve tout le temps et semble s’entendre toujours à merveille. En effet, à l’occasion de l’anniversaire de Robert Downey Jr, acteur d’Iron Man et à l’occasion de l’anniversaire de leur fils, l’actrice de 41 ans et le chanteur de 37 ans ont passé des moments ensemble et ont laissé paraître un climat qui est loin d’être tendu!

Et encore bien plus surprenant, Gwyneth Paltrow et Chris Martin ont été aperçus dans un restaurant italien de Santa Monica où ils ont dîné avec des amis. Cela semble bizarre car en étant marié, le couple ne s’affichait pas autant ensemble!

On se demande si l’amour s’est transformé en amitié ou est-ce que le couple tente de se découvrir une nouvelle fois laissant une porte ouverte pour une possible réconciliation… Affaire à suivre!

