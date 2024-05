Le défi de Natalie Portman: s’acclimater avec Paris

Natalie Portman ne veut pas rester loin de son mari , le Français Benjamin Millepied, c’est pourquoi elle fait le choix de venir vivre à Paris. Une nouvelle vie pour l’actrice qui a encore un peu de mal à s’habituer à la vie Parisienne.

Natalie Portman et Benjamin Millepied se sont rencontrés sur le tournage de Black Swan et en juin 2011 est né leur fils fils Aleph. L’actrice est une femme et mère comblée, un bonheur qu’elle ne veut pas gâcher à cause de la distance qui la séparera de son mari.

En effet, Benjamin Millepied a été nommé directeur de la danse à l’Opéra de Paris pour la rentrée 2014 donc celui-ci doit résider à Paris et sa femme a fait le choix de le suivre afin de préserver sa petite famille de la douleur de l’éloignement et du manque.

Ainsi, le couple a posé ses valises dans la capitale Française. un grand changement pour l’actrice qui se sent un peu dépaysée et qui a du mal à prendre ses marques dans cette ville. Elle confie au magazine ELLE qu’elle n’a pas autant marché de sa vie et que son défi le plus important dans cette nouvelle vie est les chaussures en se demandant si à Paris les gens portent des baskets.