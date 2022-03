Le radis noir: un légume purifiant et apaisant

Il est incontestable que le radis noir n’est pas le légume le plus nutritif seulement il est cependant indispensable pour les bienfaits qu’il procure spécialement au niveau de l’intestin.

Ce légume qui vient directement d’Asie, il est riche en fibres et n’est pas calorique, il est connu pour être un tonifiant respiratoire. En plus, le radis noir est un élément purifiant le foie et un stimulant des sécrétions de la bile. Autrement dit, ce légume favorise la digestion, d’ailleurs beaucoup de médecins le recommandent pour les patients ayant des problèmes de digestion.

Comme il renferme beaucoup de fibres et de l’eau, le radis noir est un parfait allié contre la constipation. Des bienfaits qui sont reconnus car la poudre de radis noir se trouve parmi les composants des gélules préconisées en phytothérapie.

Pour ceux qui n’ont pas encore testé ce légume, vous pouvez le manger cru comme cuit. La plupart de ses consommateurs le préfèrent crû en salade. Si non cuit, en chip, velouté ou encore en purée, il est aussi savoureux.

Il peut être aussi consommé en jus. Il permet dans ce cas de calmer la toux et tonifier le corps.

