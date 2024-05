Accident à Hérault: L’enfant enseveli est mort ce mardi

Ceyras, une commune de l’Hérault est en deuil, le deuxième enfant enseveli ayant été très rapidement secouru mais tout de même dans un état critique est mort. Il n’est âgé que de neuf ans.

Les faits se sont produit à l’Hérault dans la commune de Ceyras près de la rivière la Clergue. Un groupe de jeunes creusaient des galeries sur les berges d’une rivière, la Clergue et soudainement une galerie a cédé. Deux enfants âgés respectivement de 12 ans et 9 ans ont été pris au piège alors que leurs camarades ont pu échapper à cet effondrement.

Les deux enfants ont été ensevelis, le plus âgé n’a malheureusement pas eu de chance, l’intervention des secours n’a pas pu lui sauver la vie, il était déjà trop tard, il était sans vie. Par contre, le plus jeune avait eu plus de chance, il a pu être très vite dégagé de sous terre et a été transporté par hélicoptère dans un hôpital de Montpellier.

Dans le coma, on apprend que cet enfant est également mort. Le procureur de la République de Montpellier, Christophe Barret, a annoncé aujourd’hui que l’enfant est décédé ce mardi.

