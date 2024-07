Un accident causant 5 morts et 13 blessés à Tébourba

A l’aube du samedi 30 juillet 2011 vers 5h du matin, un accident a eu lieu à Tébourba, à l’intersection de “Tanger-Borj Toumi”, où une camionnette transportant 18 ouvriers agricoles fût percutée par une semi-remorque venant à grande vitesse, causant la mort de 5 jeunes travailleurs et la blessure de 13 autres.

La camionnette, de marque Isuzu, a été percutée par derrière par la semi-remorque suite à un dépassement interdit. La camionnette a été rattrapée en vitesse par le poids-lours et a été projetée faisant plusieurs tonneaux sur elle-même.

Quatre des cinq âmes perdues avaient succombé à l’accident sur place, quant au cinquième travailleur, il avait été transporté à l’hôpital Charles Nicolle où il a perdu la vie.

Par ailleurs, les 13 blessés ont été transportés rapidement par les services de la Protection civile et de la Garde nationale vers plusieurs hôpitaux (hôpital local de Tébourba, hôpital El Kassab à Manouba et hôpital la Rabta à Bab Saâdoun). Les 13 blessés ne sont pas dans un état grave, il s’agit seulement de quelques fractures et blessures superficielles.

