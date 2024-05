Le rapport préliminaire sur la disparition du vol MH370: une preuve de l’inefficacité des autorités Malaisienne

Le rapport préliminaire sur la disparition tragique de Boeing 777 de Malaysia Airlines ne présage rien de bon. Au contraire, c’est une preuve de la lenteur de la réaction des autorités.

Le premier rapport concernant la disparition subite du vol MH370 de Malaysia Airlines n’apporte pas de nouveaux éclairages concernant l’affaire mais constitue une forme de preuve contre les autorités qui semblent avoir pris tout son temps pour se rendre compte de l’ampleur de la situation à laquelle elle fait face.

En effet, le document de cinq pages qui date du 9 avril qui a été soumis en premier lieu à l’Organisation internationale de l’aviation civile (OIAC) expose le temps assez long pour avoir constaté la disparition de l’avion qui a été de 17 minutes et le temps encore plus long, 4 heures, pour débuter les recherches. Donc 4h et 17 minutes gâchées! C’est ses mêmes 4h au cours desquelles le Boeing avait parcouru environ 2.000 kilomètres dans une direction opposée à celle fixée.

Le pire est que les autorités civiles n’ont eu connaissance du drame qu’après huit heures, l’armée de l’air n’a rien évoqué avant cela.

Lors de la recherche, les autorités malaisiennes ont avancé la piste du terrorisme pourtant dans le document rien n’indique que la police malaisienne n’a pas poussé les recherches pour faire le lien avec un acte de terrorisme.

