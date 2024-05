Leonardo DiCaprio et Toni Garrn sous le même toit, les choses deviennent sérieuses

On en croit presque pas la nouvelle par le choc!! Leonardo veut partager sa vie et son foyer avec une femme!! Eh oui, s’il on en croit InTouch qui avance que l’acteur aurait demandé à sa petite amie de venir habiter chez lui.

Toujours d’après le magazine, l’homme de 39 ans aurait fait cette proposition au mannequin au début du mois d’avril et la jeune femme n’a pas hésité une seconde à vite démarquer dans leur nouvel appartement de New York.

Si l’on en croît certains témoignages Leo et Toni filent le parfait amour, ils ont l’air heureux et projettent l’image d’un couple fusionnel. Donc, il est possible que ce soit ce que recherche Leonardo et qui fait que Toni est exceptionnelle à ses yeux même si l’acteur ne la fréquente que depuis un an.

Qui sait peut-être que Leo fera un pas vers le mariage ou au moins des fiançailles! Mais lorsqu’il est interrogé au sujet du mariage, il semble ne pas montrer un signe de volonté mais Toni peut tout changer…