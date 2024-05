Miranda Kerr et Orlando Bloom sont séparés mais ils s’aiment!!

On ne comprend plus rien au sein du couple de Miranda Kerr et Orlando Bloom. Il semble que les liens qui les lient sont très forts.

Miranda a confié lors de l’interview qu’elle et son ex mari sont restés très soudé car ils demeurent toujours une famille et ce n’est pas près de changer d’après elle. Elle avoue qu’ils s’aiment énormément et se respectent beaucoup et c’est une chance pour elle de l’avoir, de profiter d’une telle relation et du fait qu’Orlando Bloom est un très bon père.

Les mots du mannequin sont assez troublants laissant penser que ce sont plus que des sentiments amicaux…