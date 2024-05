Alerte: L’océan est en danger menacé par la pollution qui est l’oeuvre des humains

Des scientifiques sonnent l’alerte du danger pour l’environnement aquatique. La pollution en eau profonde menace considérablement l’océan.

Une étude publiée par des chercheurs européens dans la revue scientifique Plos One évoque cette pollution qui menace de plus en plus l’environnement sain. Les scientifiques parlent de l’oeuvre des humains, des déchets comme des bouteilles, des sacs en plastique et des filets de pêche localisés au fin fond des océans.

Ce sujet de pollution en eau profonde qui est en quelque sorte une première a été analysé par les chercheurs qui pour cela ont étudié près de 600 échantillons provenant des fonds marins de l’Atlantique, de l’Arctique ou de la Méditerranée, à des profondeurs variant de 35 à 4.500 mètres.

Ces derniers découvrent que les polluants les plus présents sont les déchets plastiques puis ceux se rapportant à de pêche. Les chercheurs ont été surpris de voir autant de diversité dans les déchets. En effet, ils ont découvert des déchets en verre, en métal, en bois, en papier, en carton, des vêtements et même des poteries.

Les scientifiques attirent l’attention sur le danger que peuvent représenter ses déchets qui sont mortels pour les animaux. Ainsi, tout l’éco-système est mis en péril.

