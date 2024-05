Justin Bieber et Kendall Jenner: vengeance ou amitié ou encore plus?!

On se demande si la relation entre Justin Bieber et Kendall Jenner est uniquement professionnelle? Sachant que Selena Gomez peut avoir un lien avec ce rapprochement soudain!

Il semble, si l’on en croît HolywoodLife, que Justin Bieber et Kendall Jenner sont les deux nouveaux mannequins de la marque Calvin Klein car le canadien et la petite demi-soeur de Kim kardashian ont été vu à New-York après un shooting photo.

Les deux stars ont posté à plusieurs reprises leurs photos sur Instagram portant des sous-vêtements Calvin Klein, ce qui confirme bien l’hypothèse qu’ils soient les nouveaux mannequins de la marque américaine, en plus de l’annonce de la jeune femme qui a en publiant une photo d’elle en sous vêtement Calvin Klein aurait sous entendu qu’elle travaillerait avec la marque.

Après cet fameux shooting photo, Justin Bieber et Kendall Jenner ont déjeuné ensemble dans un restaurant. Cela laisse présager une petite vengeance. Justin semble vouloir rendre jaloux Selena Gomez qui a décidé de ne plus avoir de contact avec Kendall et Kylie en estimant qu’elles sont toxiques, une vengeance qui pourrait arranger Kendall qui se sent trahi!

Enfin, après les rumeurs concernant Orlando Bloom et Selena Gomez, on peut pratiquement comprendre le jeune homme qui doit être mort de jalousie.

