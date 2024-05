Mila Kunis et Ashton Kutcher: le mariage avant, le bébé après

On se demander si Mila Kunis et Ashton Kutcher se diront OUI avant la naissance de leur premier enfant ou après sa venue au monde et voilà que l’édition britannique de Grazia nous apporte la réponse…

Les fans du couple Mila Kunis et Ashton Kutcher peuvent se réjouir!! Le couple a décidé de s’unir avant la venue au monde de leur premier enfant. C’est l’édition britannique de Grazia qui rapporte cette bonne nouvelle.

Une source proche du couple à confié au magazine que la future maman veut se marier avant que le bébé voit le jour car celle-ci fait partie d’une famille juive qui est traditionnelle donc Milla veut préserver ses traditions. Quant à Ashton il soutient Milla et prêt à tout.

La source ajoute que le couple a décidé de se marier à la mairie de Los Angeles puis un dîner discret et intime. Les futurs parents ont même décidé que le nom du bébé sera dévoilé le jour J.

Donc, en ce moment les deux acteurs seraient en train de s’activer pour organiser rapidement leur mariage avant l’arrivée très attendue du bébé. Un événement qui rend particulièrement heureux Ashton qui a hâte d’être papa et d’être le mari de Milla.