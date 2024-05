5:2 : le nouveau régime à la mode

Le régime 5:2 est un nouveau régime qui a été élaboré par des nutritionnistes britanniques et qui selon eux est très efficace seulement comme tout régime il est critiqué par d’autres spécialistes.

Le régime 5:2 est un régime qui consiste à manger normalement durant 5 jours de la semaine et jeûner les deux jours restants. Il s’agit là d’un régime très efficace si on en croît ses créateurs. Il est très apprécié en Grande-Bretagne.

Très populaire dans les pays anglo-saxons, ce régime tend à imposer un maximum de 500 calories pour les femmes et 600 pour les hommes lors des jours de jeûne que la personne sélectionnera quant aux 5 autres, la personne doit manger normalement sans plus.

Bien entendu les avis sur ce régime sont controversés. Mais pour Krista Varady, ce régime est adapté pour tous ceux qui veulent persévérer dans un régime.

En effet, l’experte en régimes alternés à l’Université de l’Illinois estime que le faite de se priver tous les jours engendre des comportements négatifs chez les personnes qui ne résistent et arrête très rapidement leur régime.

Par contre avec ce régime, le fait de se river uniquement deux jours par semaine a un effet moins négatif car les gens ne se sentent vraiment privés vu les 5 jours de liberté et acceptent plus le régime et s’y adaptent très vite et surtout continue leur régime.

J’aime ça : J’aime chargement…