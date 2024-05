Pas de second mariage royal, rien ne va plus entre Cressida et le prince Harry

L’histoire d’amour entre le prince Harry et Cressida Bonas marcher comme sur des roulettes et on envisageait une annonce d’un second mariage royal mais contre toute attente, les tourtereaux ont décidé de passer à autre chose…

Le prince Harry et Cressida sont ensemble depuis 2 ans, ils avaient l’air très amoureux et tout fonctionnait bien entre eux. Même que le prince a fait le choix de changer de métier pour demeurer auprès de sa petite amie qui s’inquiétait énormément durant son absence.

Le mois dernier le couple qui était très discret, s’est affiché à plusieurs reprises en public à la grande joie des photographes. Ils semblaient vouloir franchir une étape et passer aux choses sérieuses. Les rumeurs évoquaient même un mariage.

Tout un scénario qui ne verra pas le jour vu que le prince Harry et Cressida Bonas ont mis un terme à leur histoire qui dure depuis deux ans.Un proche du couple a confié au magazine People que la décision a été prise à deux et que l’ex couple est toujours ami. Si l’on en croît cette source, il semblerait que la carrière de la jeune femme est à l’origine de cette rupture. En effet, Cressida veut se concentrer sur son travail.

J’aime ça : J’aime chargement…