Eats-Unis: Les cigarettes électroniques mises dans le même sac que le tabac

A New-York comme à Chicago, les cigarettes électroniques vont subir le même sort que le tabac. En effet, depuis hier les e-cigarettes sont interdites dans ces deux villes américaines.

C’est fini! Plus de cigarettes électroniques dans les bars, restaurants, les plages et les parcs dans deux villes des Etats-Unis. La cigarette électronique est ainsi mise dans le même sac que le tabac et les cigarettes à New York et Chicago.

C’était vers la fin de 2013 que cette mesure avait été adoptée par le conseil municipal de New York et d’ailleurs avait été signée par l’ancien maire de New York Michael Bloomberg.

Cette mesure est entrée en vigueur le mardi 29 avril et à partir du 18 mai, l’âge légal pour acheter tabac, cigarettes et cigarettes électroniques va être de 21 ans à New-York. Une solution afin de lutter contre ce fléau qui ne cesse de progresser. D’autant plus que les campagnes publicitaire ciblent essentiellement les jeunes qui sont très influençables.

Plusieurs villes ont même voté pour interdire les personnes de fumer dans les environnements de travail en plus des restaurants, bars, plages et les parcs.

J’aime ça : J’aime chargement…