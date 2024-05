La fin de l’histoire de Zach Braff et de Taylor Bagley

Une bonne nouvelle pour celles qui désirent avoir une chance avec Zach Braff mais une mauvaise pour les fans du couple Zach Braff etTaylor Bagley. En effet l’acteur a mis fin à sa relation avec la jeune femme après avoir passé 5 ans ensemble.

C’est la porte-parole de l’acteur qui a déclaré au New York Post que Zach et Taylor ne sont plus ensemble depuis plus d’un mois mais ils demeurent tout de même de bons amis mais pas plus.

Bien entendu la porte-parole n’a pas précisé l’origine de cette séparation qui vient subitement alors que tout semblait bien se passer entre ses deux-là. Mais bon, les apparences sont parfois trompeuses.

Cependant, nous avons notre petite piste sur ce sujet et nous soupçonnons que la carrière du comédien de 39 ans est à l’origine de cette séparation. Effectivement, Zach Braff est focalisé sur la comédie musicale sur laquelle, il travaille depuis deux ans et qui est un de ses rêves.