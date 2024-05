Coeur artificiel Carmet: des nouveaux essais envisagés

Le Quotidien du Médecin indique que l’entreprise Carmat compte demander une autorisation afin de’effectuer de nouveaux essais cliniques d’implantation de son cœur artificiel.

Le concepteur du cœur bioprothétique, le Pr Alain Carpentier a annoncé au Quotidien du Médecin lors d’une interview qu’une demande d’autorisation serait adressée à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament l’ANSM et du comité de protection des personnes (CPP) afin d’effectuer de nouveaux essais cliniques sur le cœur artificiel. Le professeur qui est le cofondateur de la société Carmat a tenu à précisé que les conclusions seront dévoilées qu’après 4 essais.

Rappelez-vous une implantation a déjà été effectuée et le patient n’est décédé qu’ après deux mois et demi de la greffe du coeur artificiel Carmat. Un premier essai plutôt positif car le patient a survécu plus que la période fixée par les scientifiques seulement l’essai n’a pas été concluant car le coeur artificiel s’est arrêté subitement et nous ne connaissons toujours rien de l’origine de cette mort ou du dysfonctionnement du coeur.

Les nouveaux essais consistent à implanter le coeur artificiel dans quatre patients et les conclusions seront rendues publiques à la fin des quatre essais.

J’aime ça : J’aime chargement…